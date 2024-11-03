Мужчина сделал предложение женщине в день их десятой годовщины и получил неожиданный отказ без всякой причины

Мужчина с разбитым сердцем говорит, что после такой неудачи он взял тайм-аут, но сейчас борется с тревогой и депрессией. Он долго не мог набраться смелости, чтобы сделать предложение, но не боялся, что она его отвергнет.

«Я состою в отношениях уже 10 лет и недавно сделал ей предложение. Она отвергла его потому, что я слишком долго оттягивал», - пишет расстроенный мужчина на Reddit.

«Я был так взволнован. Я встал на колено и протянул ей кольцо. Она выглядела так, будто сейчас расплачется. Но потом сказала: «Прости». Я думаю, нам не стоит жениться. Я навсегда останусь женщиной, с которой ты жил рядом десять лет, пока раздумывал, подхожу ли я тебе в жены. И мне не нравится такая реальность».

Мужчина испытывает сильную душевную боль из-за того, что его любимая жена не хочет делить с ним свою дальнейшую жизнь. Многие в социальных сетях встали на сторону девушки. «10 лет ожидания, чувак! Он имеет полное право злиться!» - пишут комментаторы.