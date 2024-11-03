Британские СМИ узнали об «империи недвижимости» Карла III

Издание вместе с программой Dispatches на Channel 4 ссылаются на данные официальных документов двух герцогств, согласно которым члены королевской семьи Великобритании владеют 5410 земельными участками в указанных регионах. При этом участки принадлежат принцу Уильяму и Карлу III не напрямую, через их частные владения.

Согласно материалам расследования, с правительственных департаментов, советов, предприятий, горнодобывающих компаний и населения взимается плата за пользование участками. Она представляет собой арендные платежи и феодальные сборы с земель.

В материалах также говорится, что представители королевской семьи взимают плату за право пересекать реки, выгружать грузы на берег, прокладывать кабели, управлять школами и благотворительными организациями.

Кроме того, королевская семья получает доход от платных дорог, паромов, канализационных систем, церквей, сельских административных зданий, пабов, предприятий по производству спиртных напитков, газопроводов, лодочных причалов, открытых и подземных шахт, автостоянок, сдающихся в аренду домов и ветряных турбин.

Как пишет The Sunday Times, плата также взимается с вооруженных сил, военно-морского флота, Национальной службы здравоохранения, тюремной службы и государственных учебных заведений за использование земельных участков, водных путей и прибрежных территорий.

Карл III и принц Уильям являются коммерческими владельцами земельных участков, но у них есть особое соглашение с Казначейством, которое освобождает их от уплаты налога на корпоративную прибыль. По подсчетам издания, в 2023 году чистая прибыль герцогств Ланкастер и Корнуолл составила 26 миллионов фунтов стерлинга.

Герцогства Ланкастер и Корнуолл занимают площадь в 180 тысяч гектаров в Англии и Уэльсе. Как отмечает издание, в основном эти земли были захвачены английскими королями после Нормандского завоевания Англии в XI веке.