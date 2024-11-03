Художника-аниматора Disney Бухалема Бучибу, который создал мультфильмы «Лило и Стич», «Рататуй», признали виновным в многочисленных сексуальных преступлениях. Мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы, пишет Униан.
Аниматора «Рататуя» и «Лило и Стич» осудили на 25 лет за педофилию и торговлю людьми
59-летнего мультипликатора задержали и посадили за развращение несовершеннолетних. Также автора мультфильмов обвинили в торговле людьми, пишет издание Le Figaro.
По данным следствия, с 2012 по 2021 годы Бучибу платил женщинам на Филиппинах, чтобы они совершали сексуальное насилие над детьми, а затем снимали это на камеру. Он наблюдал за происходящим в «прямом эфире». Кроме того, Бухалем и сам издевался над несовершеннолетними и приказывал, что им делать.
Известно, что среди жертв аниматора были дети в возрасте от 5 до 10 лет. Дело получило огласку, когда Агентство Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству обнаружило подозрительные денежные переводы на Филиппины, которые художник регулярно посылал женщинам.
В суде Бухалем признал вину. Мужчина признался в совершенных преступлениях, сказав: «Педофилия во мне». Ему назначили наказание в виде 25 лет пребывания за решеткой.