Аниматора «Рататуя» и «Лило и Стич» осудили на 25 лет за педофилию и торговлю людьми

По данным следствия, с 2012 по 2021 годы Бучибу платил женщинам на Филиппинах, чтобы они совершали сексуальное насилие над детьми, а затем снимали это на камеру. Он наблюдал за происходящим в «прямом эфире». Кроме того, Бухалем и сам издевался над несовершеннолетними и приказывал, что им делать.