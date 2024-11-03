Лайма Вайкуле на своей странице в Instagram выложила видео, на котором видны последствия непогоды, обрушившейся в ночь на субботу, 2 ноября, на Латвию, пишет rus.tvnet.lv.
ВИДЕО ⟩ «Соснопад!»: Лайма Вайкуле показала последствия бури
Певица показала обломки сосновых веток, валяющиеся на участке ее дома.
«Вчера у нас был соснопад! Посмотрите, что случилось, пока мы спали!» - комментирует она.
До полудня субботы по всей стране действовало желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. По последним данным, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 169 вызовов, связанных с устранением последствий сильного ветра.