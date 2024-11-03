Марго Робби стала матерью в первый раз

Daily Mail сообщает, что Робби легла в больницу за две недели до родов, ее первенец благополучно появился на свет 17 октября, немного раньше предполагаемого срока. Незадолго до этого Акерли видели закупающимся в магазине детских товаров возле его с Марго дома в Калифорнии.

Примечательно, что для родителей Тома это уже 12-й по счету внук. Бабушки и дедушки мальчика собираются вскоре прилететь в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с ним.

О том, что Марго Робби ждет ребенка, стало известно в июле. Новость также сообщило издание Daily Mail, опубликовав фотографии актрисы с округлившимся животом. Будучи беременной, Марго не скрывалась от папарацци и несколько раз выходила в свет.

Напомним, что Марго Робби и Том Акерли познакомились на съемках фильма «Французская сюита» в 2013 году. Какое-то время они просто дружили, но в итоге их отношения переросли в роман, и в 2016 году пара сыграла свадьбу. Том и Марго не только являются супругами, но и часто работают вместе над общими проектами, у них есть собственная продюсерская компания LuckyChap Entertainment.