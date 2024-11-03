Принцесса Шарлотта может потерять королевский титул: детали

Принцессе Шарлотте, возможно, придется пойти на большую жертву ради своего отца, принца Уильяма, когда он возьмет на себя назначенную роль монарха. Об этом пишет Express.

Девятилетняя дочь Уильяма и Кейт Миддлтон уже заслужила репутацию хорошо знакомой с королевскими протоколами, и, возможно, ей придется отказаться от титула, который был определяющей частью ее личности, когда отец станет королем Великобритании.

Согласно некоторым королевским обычаям, связанным с восхождением на престол, будущее Шарлотты должно измениться «кардинально».

Девочку придется наградить почетным титулом, иначе, когда ее отца коронуют, она будет известна как «Шарлотта ничего».

Когда первенец короля Карла III станет монархом, его старший сын, принц Джордж, будет известен как принц Уэльский, а младший, принц Луи, возможно, получит герцогство.

Между тем Шарлотта не может быть принцессой Уэльской, поскольку она потеряла этот шанс, будучи младшей сестрой Джорджа. Кроме того, «королевская леди может быть принцессой, только если она замужем за принцем или дочерью принца». Сейчас она «не подходит ни к одной категории».

Впрочем, Шарлотта может стать следующей принцессой Анной, которой будет присвоен титул «Королевская принцесса», но даже это имеет определенное условие. Шарлотта может получить титул, если Уильям станет королем, но также если принцессы Анны больше не будет в живых, и именно так она унаследует титул, ведь он может принадлежать одному человеку.