Жители Валга с нетерпением ждут магазин Lidl, но он, возможно, так и не появится

В редакцию Elu24 поступило несколько сообщений по поводу магазина Lidl, которую планируют построить в Валга. «У Lidl интересный ассортимент и выгодные цены. Но затягивание строительства портит жизнь местным жителям», - поделился один из отправителей. Другой добавил, что местные власти не хотят еще одного продуктового магазина, и поэтому откладывают строительство. «Чиновники Валга всячески тормозят строительство нашего долгожданного магазина Lidl», - считает мужчина.

В Валга сеть магазинов Lidl планирует открыть новый магазин на углу улиц Выру и бульвара Яама. Строительные работы на объекте еще не начались. Фото: Arvo Meeks

В социальных сетях по поводу Lidl высказался и предприниматель из Валга, Аллайн Карузе, который утверждает, что у Lidl и местных властей разные мнения и представления, из-за чего строительство так и не началось.

«Люди, конечно, надеялись найти работу в Lidl. Но когда пришли новости, что в Выру строительство уже идет, я начал волноваться. Как так? Ведь обещали, что Валга будет первой!» - написал Карузе на своей странице в Facebook.

Он считает, что власти не имеют права вмешиваться в бизнес и решать, сколько магазинов, кафе, салонов красоты или такси может быть в Валга.

Власти хвалят Lidl, но причины паузы в строительстве не знают

На сайте администрации Валгаской волости в начале сентября было опубликовано сообщение, что разрешение на строительство магазина Lidl выдано.