Жители Валга с нетерпением ждут магазин Lidl, но он, возможно, так и не появится

«В процесс рассмотрения разрешения на строительство были вовлечены различные ведомства и владельцы инженерных сетей, такие как Министерство обороны, акционерное общество Eesti Raudtee, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, Спасательный департамент, Telia Eesti AS, AS Utilitas Eesti, Elektrilevi OÜ, AS VALGA VESI и другие. Необходимые согласования поступили к проекту с конца 2023 года до 22 августа 2024 года», - уточняет она, ссылаясь на то, что разрешение на строительство доступно в документальной базе волости.