Немецкая сеть магазинов Lidl активно расширяется в Эстонии. Город Валга также должен был получить свой Lidl, но на данный момент строительство находится под вопросом, хотя разрешение уже выдано. Несмотря на то, что местные власти словесно поддерживают строительство Lidl, представитель фирмы говорит, что процесс получения разрешения в Валга затянулся надолго, и на данный момент они не планируют начинать работы.
Жители Валга с нетерпением ждут магазин Lidl, но он, возможно, так и не появится
В редакцию Elu24 поступило несколько сообщений по поводу магазина Lidl, которую планируют построить в Валга. «У Lidl интересный ассортимент и выгодные цены. Но затягивание строительства портит жизнь местным жителям», - поделился один из отправителей. Другой добавил, что местные власти не хотят еще одного продуктового магазина, и поэтому откладывают строительство. «Чиновники Валга всячески тормозят строительство нашего долгожданного магазина Lidl», - считает мужчина.
В социальных сетях по поводу Lidl высказался и предприниматель из Валга, Аллайн Карузе, который утверждает, что у Lidl и местных властей разные мнения и представления, из-за чего строительство так и не началось.
«Люди, конечно, надеялись найти работу в Lidl. Но когда пришли новости, что в Выру строительство уже идет, я начал волноваться. Как так? Ведь обещали, что Валга будет первой!» - написал Карузе на своей странице в Facebook.
Он считает, что власти не имеют права вмешиваться в бизнес и решать, сколько магазинов, кафе, салонов красоты или такси может быть в Валга.
Власти хвалят Lidl, но причины паузы в строительстве не знают
На сайте администрации Валгаской волости в начале сентября было опубликовано сообщение, что разрешение на строительство магазина Lidl выдано.
«В конце августа администрация выдала разрешение на строительство нового торгового здания на участке по адресу Яама 2 в Валга. Разрешение выдано на основании предварительного проекта "VALGA LIDL", подготовленного компаниями Osaühing Kolm Pluss Üks и Osaühing SIRKEL&MALL», - написано в сообщении, в конце которого администрация желает застройщикам успехов в организации строительных работ.
Также в ответе администрации Elu24 нет никаких указаний на разногласия между властями и Lidl, которые могли бы задерживать начало строительства.
Пресс-секретарь администрации Валгаской волости Элина Вирнас сообщает, что 27 августа администрация выдала разрешение на строительство нового торгового здания по адресу Яама 2 в Валга. Это означает, что разрешение на строительство здания от властей получено.
«В процесс рассмотрения разрешения на строительство были вовлечены различные ведомства и владельцы инженерных сетей, такие как Министерство обороны, акционерное общество Eesti Raudtee, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, Спасательный департамент, Telia Eesti AS, AS Utilitas Eesti, Elektrilevi OÜ, AS VALGA VESI и другие. Необходимые согласования поступили к проекту с конца 2023 года до 22 августа 2024 года», - уточняет она, ссылаясь на то, что разрешение на строительство доступно в документальной базе волости.
«Создание нового здания Lidl в городе Валга обогатит городской облик. Современный дизайн здания и изогнутая уличная линия создадут визуально привлекательный фасад, который гармонично впишется в окружающую среду, при этом сохранив архитектурную значимость здания по адресу Вабадузе 38/1. Открытый и большой вход, а также прозрачные окна создадут визуальную связь между внутренним и внешним пространством», - говорит представитель волости, добавляя, что властям также нравятся планы благоустройства прилегающих к зданию зеленых зон.
«Кроме того, вокруг здания запланированы зеленые зоны с островками растительности и местами для отдыха, чтобы предложить посетителям удобные места для отдыха. Зеленые зоны поддержат местное биоразнообразие, улучшат среду обитания горожан, создавая приятную и притягательную атмосферу, в которой людям захочется проводить время», - добавляет она.
Почему же строительство все еще не началось?
Пресс-секретарь администрации Валгаской волости поясняет: «Представитель Lidl сообщил администрации в начале сентября, что, вероятно, они начнут подготовительные работы осенью, а в начале октября сообщил, что концерн решил приостановить развитие проекта в четырех местах в Эстонии. Причина этого решения нам неизвестна. Поскольку застройщики проделали значительные подготовительные работы и имеют разрешение на строительство, надеемся, что скоро начнутся строительные работы. Желаем застройщику успехов!»
Lidl: на данный момент мы не планируем начинать строительство
Представитель Lidl Eesti OÜ Катрин Сеппель сказала Elu24, что процесс получения разрешения на строительство магазина в Валга затянулся неоправданно долго. «На данный момент мы не планируем начинать строительство. Мы сосредоточены на развитии магазинов в других городах. В ближайшее время мы откроем новые магазины в Таллинне, Тарту и Выру, а в будущем - также в Вильянди и Кейла», - сообщает представитель.
«В связи с высокой конкуренцией мы не хотим комментировать дальнейшие бизнес-решения, связанные с расширением», - добавляет Сеппель.