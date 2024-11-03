Сеть магазинов Rimi добавила защитные элементы на неожиданный товар: «Вот этого мы еще не видели!»

«Кто ходил в Rimi воровать кофе?!?!» - говорится в видеоклипе, выложенном в TikTok, который всего за пару дней набрал более 85 000 просмотров. В данном клипе, снятом в магазине Rimi в Postimaja, кажется, что магазин принял новые меры, установив защитные элементы на упаковки кофе.

«Недавно по телевизору говорили, что цены на кофе выросли за последние четыре месяца на 4–20%... так что не удивительно, если его воруют», - отмечает кто-то в комментариях под видео. Некоторые выражают удивление: «Вот этого мы еще не видели», «Дорогой продукт, поэтому и воруют».

Воровство охватывает все товарные группы

Руководитель службы безопасности Rimi Кристиан Рандвер признает, что рост краж был заметен как в этом году, так и в прошлом. «За первые шесть месяцев этого года в магазинах Rimi было зафиксировано 3572 случая краж, из которых в полицию мы подали заявления в 2515 случаях», - сообщает Рандвер.

По его словам, сегодня очень сложно выделить конкретную товарную группу, которая особенно привлекает воров. «Скорее, вызывает беспокойство то, что кражи охватывают все товарные группы, включая самые необходимые повседневные товары, кражи которых раньше не были столь значимыми».

Говоря о кражах упаковок кофе, Рандвер отмечает, что в борьбе с кражами самое важное - это регулярная и последовательная работа, которая включает также постоянное обновление всех мер безопасности. Насколько сильно увеличилось количество краж конкретно кофе с полок магазинов, Rimi не может точно сказать.

«В наших магазинах мы используем все современные системы и решения для защиты товаров, благодаря которым можем раскрывать множество случаев краж. Этот защитный элемент мы тестируем как раз на товаре, который подвержен риску кражи».

В сентябре издание Postimees писало, что, например, в Финляндии, в магазине Lidl в городе Тампере, было принято решение установить защитные элементы на упаковки жареных фисташек.