Вчера, 2 ноября, в торговом центре Т1 прошел Хэллоуин-парад, на котором деньги сыпались прямо с потолка!
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Толпы людей в костюмах поборолись за деньги в воздушных шарах: смотрите, что творилось в столичном торговом центре
В субботу, 2 ноября, в таллиннском торговом центре T1 в рамках завершения недели Хэллоуина прошли костюмированный парад и концерт.
Весь день в Т1 проходили разные активности: выступали спортклубы, всеми любимая группа Around the Sun, а в 15:00 началось шествие нечести и позже было награждение за самые лучшие костюмы. На мероприятии собрались люди всех возрастов.
А в 17:25 в атриуме собрались тысячи людей, чтобы получить главный приз - деньги. Но организаторы решили сделать целое шоу. Они решили засунуть в некоторые шары денежные купюры и скинуть много их с высоты. Как только призы начали лететь, большое количество разодетых людей начали прыгать, толкаться, не обращая внимания на людей вокруг них. Каждый человек старался поймать хотя бы один шарик с деньгами. Люди, поймавшие шары, поспешно лопали их, создавая громкие хлопки.
Смотрите, что творилось в торговом центре!
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