Депутат Рийгикогу попала в эпицентр шторма в Сууре-Ляхтру: грохот был такой, будто несколько самолетов одновременно взлетали

Хелле-Моника Хельме написала в Facebook, что в пятницу вечером и в ночь на субботу через ее родное село Сууре-Ляхтру, расположенное в Ляэнемаа, пронесся сильный шторм, который на какое-то время даже оставил их без электричества. «На улице временами стоял такой грохот, словно в воздух одновременно поднимались несколько самолетов», - говорит она.

Так как Хельме нужно было выгулять собаку, она буквально на себе ощутила силу штормового ветра. «Это было настоящее испытание. Ветер бушевал за дверью так сильно, что мне пришлось приложить силу, чтобы после быстрого выхода снова захлопнуть дверь, а затем запереть ее снаружи, чтобы ветер не ворвался в дом», - рассказывает она.