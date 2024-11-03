Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: сегодня она помогает принимать верные решения, находить кратчайший путь к цели. Можно почти случайно найти ответы на какие-то важные вопросы, разобраться с проблемами, которые прежде ставили в тупик, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 3 НОЯБРЯ ⟩ Тельцам не стоит тревожится из-за мелочей, а Рыбам пора вспомнить о давнем хобби
День благоприятен для общения. Даже очень разным людям удается поладить, договориться о совместных действиях, избежать разногласий, когда речь идет о серьезных вещах. Вероятно начало необычных романтических отношений. Они подарят много ярких эмоций, помогут взглянуть на жизнь иначе.
Овен
Постарайтесь провести первую половину дня максимально плодотворно, не откладывайте важные дела на потом. Вы многое успеете сделать: например, успешно завершите то, чему прежде уже отдали много сил. Подходит это время и для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, можно полагаться на интуицию. Во второй половине дня сосредоточиться на чем-то становится заметно сложнее. Все время появляются поводы для того, чтобы отвлечься, окружающие пытаются вмешаться в ваши дела. Кого-то другого это, возможно, раздражало бы, а вы сохраняете хорошее настроение и дружелюбие.
Телец
Не тревожьтесь из-за мелочей в начале дня. Что-то может пойти не по плану, но из этого можно извлечь пользу. Подумайте, как использовать новые обстоятельства для достижения старых целей; вы наверняка найдете возможность сделать это. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вторая половина дня приносит много поводов для радости. Это время особенно благоприятно для общения с близкими, встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки.
Близнецы
Старайтесь ни с кем не спорить с утра. Может быть довольно сложно не перейти на личности, избежать взаимных претензий и обид. Так что найти решение, которое понравится всем, едва ли удастся, а вот риск поссориться есть. Обсуждение серьезных вопросов лучше отложить. Подождите немного, вскоре ваша правота станет очевидна другим. Вторая половина дня радует удачными совпадениями и хорошими новостями. У Близнецов, которые прежде сомневались в успехе своих начинаний, появляется уверенность, и они переходят от планирования к решительным действиям.
Рак
Без сомнений беритесь за все важное и срочное. Вы отлично справляетесь с такими делами, добиваетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Часто в этом помогает ваше внимание к окружающим. Вы догадываетесь об их желаниях, намерениях и планах, находите подход к каждому. Не исключено, что у вас появятся надежные союзники, которые со временем станут друзьями. День хорошо подходит для покупок. Вы не тратите деньги напрасно, но и не экономите на полезных и нужных вещах, выбираете то, что будет полезно вам и вашим близким.
Лев
Первую половину дня стоит провести с пользой. Вспомните о делах, которые прежде не удалось завершить, вернитесь к планам, которые не были осуществлены. Сейчас звезды на вашей стороне, и у вас многое хорошо получается. Окружающие охотно помогают. И старые знакомые, и те, с кем вы впервые встретились совсем недавно, готовы поддержать ваши идеи. Вторая половина дня – благоприятное время для общения, встреч в неформальной обстановке. Можно спокойно обсудить важные вопросы и делового, и личного характера. Хорошее решение наверняка найдется.
Дева
Не спешите. В начале дня стоит быть осторожнее: это не самое простое время, особенно с деловой точки зрения. Не всегда удается быстро справиться с делами, найти ответы на важные вопросы. Но вы не отступаете перед преградами и не делаете серьезных ошибок, поэтому и добиваетесь успеха, как бы ни складывались обстоятельства. Вторая половина дня радует. Вероятны встречи, которым вы будете очень рады. Появляется шанс восстановить отношения, прежде игравшие важную роль в вашей жизни, помириться после ссоры. Вдохновляет общение с любимым человеком.
Весы
Не поддавайтесь на провокации в начале дня. Сохранять спокойствие может быть непросто, поскольку окружающие как будто специально испытывают ваше терпение. Сгладить многие острые углы вам помогают дружелюбие и чувство юмора. Именно благодаря им гармония в отношениях вскоре восстанавливается. Вторая половина дня приносит новые дела, задачи, за решение которых вы беретесь с энтузиазмом. Удается не только достичь нужного результата, но и завязать приятные знакомства. Люди, с которыми вы встречаетесь сегодня, могут сыграть важную роль в вашей жизни.
Скорпион
Решайте сложные вопросы, разбирайтесь в том, что прежде ставило вас в тупик. Этот день дает шанс добиться большого успеха, а требует лишь целеустремленности, которой вам не занимать. Есть шанс найти сильных союзников, познакомиться с людьми, разделяющими ваши взгляды на жизнь и готовыми принять участие в каких-то необычных и смелых проектах. Вы чаще обычного оказываетесь в центре внимания, вызываете интерес даже у тех, кто прежде был совершенно равнодушен к окружающим. Не исключено начало необычной романтической истории.
Стрелец
Действуйте. День открывает массу новых возможностей, и вы поступите правильно, если постараетесь использовать каждую из них. Оказывается полезным то, чему вы научились раньше. Благодаря опыту, полученному давным-давно, вы сегодня не допускаете ошибок. Приятным будет общение со старыми знакомыми. Неважно, сможете ли вы встретиться или ограничитесь виртуальной беседой. В любом случае найдется, что обсудить. Могут прозвучать важные слова, которых вы давно ждали. Некоторые Стрельцы помирятся с теми, с кем давно были в ссоре.
Козерог
Рассказывайте о важном, делитесь своими планами, обсуждайте смелые идеи. Сегодня вас особенно внимательно слушают люди, от которых многое зависит. Не исключено, что среди них вы найдете влиятельных союзников, помощников, на которых всегда сможете положиться. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять неформальный характер. День подходит для общения с близкими. Радует возможность вместе заниматься привычными делами, даже пустяковые разговоры дарят позитивные эмоции. Вечер обещает романтические сюрпризы.
Водолей
Занимайтесь тем, к чему лежит душа. Сегодня интуиция безошибочно подсказывает вам, на каких делах стоит сосредоточиться, какие идеи лучше реализовать немедленно. Вы быстро добиваетесь первых успехов, понимаете, что выбрали правильный путь. Оказывается легко найти союзников. Иногда на вашу сторону встают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Во второй половине дня возможны какие-то удачные совпадения, неожиданные открытия, которые вас порадуют. Не исключено, что вы поймете, что нужно сделать, чтобы сбылось ваше давнее желание.
Рыбы
Обсуждайте дела и планы. Вы услышите хорошие советы, получите как раз ту информацию, которой очень не хватало, чтобы принять важное решение. Поддержку могут предложить люди, прежде не интересовавшиеся вашими делами и идеями. Они окажутся надежными союзниками, а со временем станут и хорошими друзьями. Во второй половине дня лучше избегать утомительных дел и стрессовых ситуаций. Вам не помешает отдых. Можно вспомнить о каком-то давнем хобби: оно поможет отвлечься от рутины, надолго поднимает настроение.