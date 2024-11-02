Вера Брежнева выложила совместное фото с Константином Меладзе после того, как он выпустил новую песню

Ранее Константин Меладзе совместно со своим братом Валерием выпустил новую песню, в которой есть такие слова: «Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что, если нет?». Именно этим отрывком композиции Вера сопроводила снимок, на котором она и Константин, обнявшись, стоят спиной к камере.

Фото: скриншот Instagram ververa

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в 2015 году, при этом встречаться они начали, еще когда оба были в браке: Меладзе был женат на юристе Яне Сумм, а Брежнева - замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом. Из-за этого романа Брежневу часто критиковали в сети. В прошлом году Брежнева и Меладзе развелись, не назвав причину расставания.

Отметим, что композитор не впервые обращается к Брежневой через песни. Считается, что написанный им хит Валерия Меладзе «Салют, Вера» посвящен ей. В 2022 году на 40-летии Веры Константин исполнил для именинницы эту песню.