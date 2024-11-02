Эстонские музыканты попали в больницу во время путешествия по Азии: им ставили капельницы и прописали антибиотики

«К сожалению, сегодняшняя ночь прошла не так уж хорошо», - поделилась певица Beatrice в соцсетях, опубликовав фото из больничной палаты. Та же участь постигла и ее возлюбленного, рэпера AG, который также оказался в больнице во время отпуска.