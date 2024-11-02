«К сожалению, сегодняшняя ночь прошла не так уж хорошо», - поделилась певица Beatrice в соцсетях, опубликовав фото из больничной палаты. Та же участь постигла и ее возлюбленного, рэпера AG, который также оказался в больнице во время отпуска.
Для подписчиков
Эстонские музыканты попали в больницу во время путешествия по Азии: им ставили капельницы и прописали антибиотики
Музыканты, которые отправились в путешествие по Азии, позапрошлой ночью проснулись с сильным недомоганием. «Я пошла в туалет, попыталась вызвать рвоту, и, возвращаясь обратно, потеряла сознание и упала на пол», - рассказала Beatrice редакции.