ГАЛЕРЕЯ Нарядная публика собралась на итальянской выставке Александра Васильева в замке Фалль

Выставка представляет собой уникальный проект, раскрывающий многогранную историю итальянской моды на протяжении последних ста лет. Экспозиция в замке Кейла-Йоа включает редчайшие экспонаты из коллекции Александра Васильева - известного историка моды, который собрал шедевры выдающихся итальянских дизайнеров XX и XXI веков.

В замке представлены 70 разнообразных платьев, а также множество головных уборов и аксессуаров, которые знакомят посетителей с переменчивыми модными трендами и в то же время с постоянной элегантностью итальянского стиля. Название экспозиции включает имена двух ключевых фигур в истории итальянской моды: Мариано Фортуни и Джанни Версаче.

Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

Выставка в замке Фалль в Кейла-Йоа открыта для всех желающих (с четверга по воскресенье с 11:00 до 18:00), также можно заказать отдельную экскурсию с гидом.

Смотрите какие яркие гости пришли на открытие выставки!