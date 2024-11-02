Вчера на гала-вечере Silverspoon в столичной Летной гавани, на котором присутствовал бывший премьер-министр Таави Рыйвас вместе с дочерью Мийной Рианной.
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Таави Рыйвас прибыл с дочерью на гала-вечер гастрономической премии Silverspoon и рассказал, где сейчас находится его жена Луиза
Рыйвас рассказал, что решил прийти на гала-вечер вместе с дочерью, так как его супруга сейчас находится в командировке в Тайване с комитетом по иностранным делам Рийгикогу.
«Очень здорово! Это большая честь быть здесь», - поделилась своими впечатлениями Мийна Рианна о том, каково ей сопровождать отца.