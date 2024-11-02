Глоба составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Нежелательно принимать серьезные решения, начинать новые дела, особенно связанные с судопроизводством, отправляться в дальнюю дорогу.

Телец

Тельцы, храните ваши деньги в надежном месте. Кредитные договоры или финансовые сделки, заключенные в этот период, впоследствии могут принести неожиданные и неприятные сюрпризы.

Сохраняйте присущее вам терпение, не поддавайтесь сомнительным рекламным предложениям. Хороший период для преодоления кризисов, разрушения старых условий и начала новых. У вас появляется возможность приобрести больше знаний о себе и своих возможностях.

Близнецы

Близнецы, в отношениях с партнерами, супругами, коллегами возможен разлад и недопонимание. Вы также не настроены на поиск компромисса. Поэтому, это не лучшее время для заключения договоров, соглашений, решения юридических вопросов.

Повышается вероятность и возникновения конфликтов с руководством и людьми старшего поколения. Желательно соблюдение субординации и делового этикета. Используйте эти дни, чтобы сделать отсев неподходящих людей, попробуйте развить в себе талант дизайнера.

Рак

Ракам рекомендуется скрупулезный и педантичный подход ко всякому делу, особенно касательно рабочих обязанностей. Если начальство вызывает «на ковер», то подготовьте контраргументы и необходимые отчеты о проделанной работе.

Вы сможете доказать свою правоту, даже если это будет для вас достаточно напряженно. В качестве разрядки ситуации подойдет уместная шутка или философская притча.

Лев