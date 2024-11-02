Мать прыгнула в Ниагарский водопад с 9-летним сыном и 5-месячной дочерью

33-летняя Кьянти Минс и ее дети, 9-летний Роман Россман и 5-месячная Мекка Минс, перелезли через защитное ограждение в ночь на понедельник, 28 октября, и оказались над водопадом в районе острова Луна, сообщает полиция штата Нью-Йорк.

Сотрудники полиции штата, парковой полиции штата Нью-Йорк и Бюро уголовных расследований прибыли около 21:00 в район острова Гоат-Айленд, примыкающего к острову Луна, где произошел инцидент.

«Расследование установило, что этот инцидент был умышленным по своей природе, хотя обстоятельства еще выясняют», - заявили в среду в ведомстве.

Поисково-спасательные работы не окончились успехом. «Этот инцидент не представляет угрозы общественной безопасности», - заявила полиция штата.

Остров Луна является популярным местом, откуда открывается вид на водопад.

В профиле Кьянти на LinkedIn отмечено, что она была консультантом по домашнему насилию.

Расследование осуществляется при содействии беспилотных авиационных систем и морского патруля полиции штата, авиационного подразделения подводного поиска полиции штата, полицейского департамента Ниагарского водопада и частных школ Ниагара Чартер.

Это произошло более чем через полтора года после того, как 34-летняя мать перелезла через перила на острове Гоат и прыгнула со своим пятилетним сыном из 90-метровой скалы в замерзший Ниагарский водопад. Женщина погибла при попытке самоубийства, в то время как мальчик выжил и находился в критическом состоянии.