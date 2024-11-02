Юморист Максим Галкин посетил украинский музей в Нью-Йорке, США.

Об этом он рассказал в своем Instagram. Шоумен поделился, что наслаждался экспозицией украинского модернизма. В частности, в музее были представлены полотна таких художников как Давида и Владимира Бурлюков, Марии Синяковой, Александра Богомовазова и других.

Юморист признается, что получил приятные впечатления от увиденного, хоть выставка картин и небольшая.

«Побывал в Украинском музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная и довольно представительная выставка Александры Экстер. Ее картины, эскизы к декорациям и костюмов. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма "Аэлита" с костюмами работы художницы, один из которых представлен на выставке», - поделился шоумен.

Если же украинцы в очередной раз поблагодарили Галкина за поддержку, то у россиян в комментариях под постом было другое мнение. Комментаторы традиционно начали приписывать заслуги украинских художников РФ, заявляя, что «творить они начали в СССР».