«Погоня за витамином D!» Звездный шеф-повар Йоэль Острат насладился отпуском вместе с семьей

Шеф-повар, развлекатель и тренер, которому 42 года, отправился в отпуск в Дубай с 21-летней возлюбленной Лаурой Локк и маленьким сыном Йоханом. «Мы уже третий раз здесь, в Дубае, с этой же компанией!»

Перед предстоящим напряженным рабочим периодом Острат решил провести время с семьей. Он кратко описывает поездку: «Прямой рейс, удобно, быстро и качественный отдых. Именно то, что нужно!»

Острат также делится моментами отпуска в социальных сетях. На фото видно, как компания весело проводит время, а как и положено шефу, он показывает своим поклонникам фото блюд.

«В основном это бассейн и релакс, но на этот раз мы собираемся и на сафари развлечься», - добавляет он в заключение.

Скриншот истории в Instagram. Фото: Erakogu

Острат и Локк познакомились в июле 2022 года в первый день Rally Estonia.

Некоторое время назад Йоэль Острат вызвал бурю негодования, когда в интервью Õhtuleht сказал, что ему нравится, когда женщина зависит от него. Этот отрывок вызвал широкий резонанс и на TikTok.

Комментируя скандальное интервью, Острат позднее отметил, что имел в виду совсем не это.