«Бу! Испугался? Не бойся! Я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной! Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?». Многие пользователи соцсетей уже выучили этот тревожный текст наизусть - все из-за жуткого мема с кукольным котом, который пробрался буквально в каждый смартфон. Откуда он взялся, пишет rus.tvnet.lv.
ВИДЕО ⟩ «Бу! Испугался?» Откуда взялся мем про жуткого кота и почему он такой страшный
В середине октября соцсети заполонил новый пугающий мем - кукольный кот с человеческой мимикой и мужским голосом настолько старательно призывал не бояться его, что становилось по-настоящему не по себе.
Мем быстро стал основой для других интернет-шуток. Чаще всего пугающий образ сравнивали с психиатрами, сотрудниками паспортного контроля или военкомата, медсестрами, сомнительными посетителями аптеки, серийными убийцами из культовых хорроров и даже со знаменитым логотипом «Телекомпании ВИD» (как будто он недостаточно пугающий сам по себе).
Статичное изображение кота («оживили» его, вероятнее всего, при помощи нейросетей) было взято из мультсериала Funhouse для взрослой аудитории. Говорящего кота зовут Вискер, а основой мема стал фрагмент пятой серии первого сезона Funhouse. Желающие посмотреть имейте в виду - это действительно мультсериал для взрослой аудитории.
Автор мема неизвестен, но он взял статичное изображение Вискера и с помощью нейросетей заставил его произносить абсурдный монолог. Кстати, в мультсериале у кота нет губ, похожих на человеческие, поэтому в ТВ-шоу он гораздо менее пугающий.
Но почему же от изображения говорящего кота становится настолько не по себе?
Видео с Вискером вызывает так называемый эффект зловещей долины (Uncanny valley), когда подсознание реагирует чувством тревоги на изображение чего-то, что похоже на человека, но (условно) не является им. Этот механизм нужен организму, чтобы держаться подальше от человеческих останков (потенциальный источник инфекции) или психически больных людей.
В случае с Вискером ощущение усиливается за счет якобы дружелюбного текста, человеческой мимики, голоса, губ и зубов в сочетании с пустым взглядом куклы и кошачьим носом. Помимо этого, кот «говорит» монотонно, без интонаций или пауз, что еще больше усиливает тревогу и желание переключить ролик на следующий.
Впрочем, несмотря на это, шутку продолжают активно распространять в соцсетях. Накануне Хэллоуина такой юмор - как раз в точку. Новых мемов становится все больше и больше, вот лишь некоторые из них: