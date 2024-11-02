Певица Дженнифер Лопес публично упрекнула Трампа: подробности

Звезда отметила, что кампания политика оскорбила «каждого латиноамериканца в этой стране» своим митингом в Мэдисон-сквер-гарден. Тогда Трамп высмеял Пуэрто-Рико и назвал его «плавучим островом мусора». Но Лопес, родители которой там родились, не смогла промолчать.

«В Мэдисон-сквер-гарден он напомнил нам, кто он на самом деле и что он реально чувствует... В тот день были оскорблены не только пуэрториканцы, а каждый латиноамериканец в этой стране, каждый порядочный человек. Это и наша страна тоже», - заявила Лопес во время предвыборного митинга Камалы Харрис в Лас-Вегасе.

Звезда также подчеркнула, что не стоит сдерживать эмоции, а нужно продолжать бороться за свои права.

«Знаете что? Мы должны быть эмоциональными. Мы должны быть расстроены. Мы должны быть возмущены. Наша боль имеет значение. Мы имеем значение. У женщин есть возможность изменить ход этих выборов».

К слову, штаб Трампа отреагировал на заявление певицы. Представители политика отметили, что «шутка не отражает взгляды самого Дональда Трампа или штаба».