«На нее огромный спрос со стороны брендов»: Виктория и Дэвид Бекхэм собираются продвигать свою дочь Харпер

Для этого Виктория зарегистрировала торговую марку под названием H7B Limited, в названии которой содержатся первые буквы имени Харпер.

«До сих пор Харпер держалась в тени, но на нее есть огромный спрос со стороны брендов, видящих в ней человека, на которого многие другие подростки могли бы равняться. Виктория и Дэвид видят ее потенциал, и она сама хочет попробовать себя в публичных выступлениях. Процесс уже запущен», - утверждает источник.

При этом говорить о том, что Бекхэмы собираются зарабатывать деньги на дочери, рано. «Сейчас это чисто административный вопрос. У Дэвида и Виктории нет никаких непосредственных планов на что-либо коммерческое. Это просто захватывающий и интересный вариант для Харпер на будущее».

Сама Харпер тоже собирается пойти по стопам матери, которая имеет собственный модный бренд: недавно Виктория поделилась фотографией с пожеланием дочки.

В последнее время Харпер часто оказывается в центре внимания: девушку начали обсуждать из-за ее образов. По мнению многих пользователей сети, они выглядят чересчур откровенными для 13-летней девушки.