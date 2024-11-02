Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс проводит спиритические сеансы с умершим Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья», актриса Кортни Кокс несколько раз с помощью спиритических сеансов пыталась связаться с Мэттью Перри после его смерти в прошлом году. По ее мнению, есть «вопросы без ответов» о его жизни и смерти. Об этом рассказывает DailyMail со ссылкой на собственные источники.

«Кортни несколько раз собирала друзей и организовывала вечера с доской виджи, чтобы связаться с Мэттью», - отмечает издание.

У актрисы есть много вопросов о жизни и смерти Мэттью Перри и она «хочет докопаться до сути». Кортни Кокс пыталась связаться со своим покойным коллегой Мэтью Перри «несколько раз» с момента его смерти. Пока ей не удалось связаться с коллегой, но женщина планирует продолжать до тех пор, пока не получится.

Кортни Кокс - не новичок в этом. Ранее она уже участвовала в спиритических сеансах, когда в 2022 году она купила новый дом в Лос-Анджелесе и считала, что в нем обитают призраки.

Напомним, что актер умер 28 октября в Лос-Анджелесе. Его тело нашли сотрудники правоохранительных органов в джакузи его дома. Его коллеги по сериалу «Друзья» два дня хранили молчание, но впоследствии отдали дань уважения другу.

Впоследствии, в мае 2024 года Кортни Кокс призналась, что разговаривает с покойным Мэттью Перри после его смерти. Тогда она отмечала, что тесный контакт между ней и покойным коллегой не прекращается и после его смерти.

Согласно решению Офиса судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес основной причиной смерти был кетамин. Актер принимал препарат через своего постоянного врача.

Впоследствии стало известно, что врач Марк Чавес, один из двух медиков, обвиняемых в связи со смертью актера Мэттью Перри, признал себя виновным в незаконном распространении кетамина. Ему грозит 10 лет лишения свободы.