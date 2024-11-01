Сегодня на гала-вечере Silverspoon в столичной Летной гавани вновь будут отмечены лучшие представители эстонской ресторанной сцены. Смотрите, кто и в каком наряде пришел на этот красивый вечер!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Черная икра и гламур: смотрите, кто пришел на гала-вечер гастрономической премии Silverspoon
Нарядных гостей премии - известных деятелей Эстонии и политиков - встречают черной икрой и дорогим шампанским.
Конкурс Silverspoon в 2024 году отмечает свой двадцатый юбилей. В этом году участие приняли 58 ресторанов, а оценку им дали 142 судьи. Всего было проведено 290 посещений.