ГОРОСКОП НА 2 НОЯБРЯ Что приготовила суббота всем знакам Зодиака?

Сегодня многие ведут себя с окружающими более дружелюбно, чем обычно, проявляют снисходительность к чужим слабостям. Из-за этого становится простым и приятным общение даже с теми, кого вы прежде совсем не понимали.

Овен

Будьте готовы заниматься несколькими делами сразу. Скорее всего, сегодня это будет необходимо. К тому же нужно помогать окружающим, и приходится действовать очень быстро, чтобы все успеть. Вы добиваетесь отличных результатов, хотя усилия для этого порой требуются серьезные. Порадуют новости, которыми поделятся близкие люди. Вероятны какие-то приятные события в семье. Они вдохновляют вас, наталкивают на какие-то интересные мысли. Не исключено, что именно сегодня вы примете решения, которые положат начало большим переменам к лучшему.

Телец

Нужно действовать быстро, иначе едва ли удастся в полной мере использовать все возможности, которые открывает этот день. Проявите разборчивость в контактах и держитесь подальше от людей, которым нравятся долгие разговоры. Сегодня такие особы отнимают у вас особенно много времени, и это раздражает. Удастся решить какие-то домашние проблемы, успешно завершить дела, об исходе которых беспокоились и вы, и ваши близкие. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые. Вы будете рады возможности пообщаться с ними.

Близнецы