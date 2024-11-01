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ТРЕНДОВЫЙ ДЕСЕРТ Как приготовить всемирно известный дубайский шоколад дома?

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Фото: Ekrānuzņēmums no Tiktok video, kolāža

Наверное, каждый пользователь соцсетей, что-то слышал о популярном дубайском шоколаде - кто-то пробует его и пишет отзывы, а  кто-то пытается сделать сам. Портал RUS TVNET рассказывает как.

Дубайский шоколад - молочный шоколад, который выделяется именно своей начинкой: тестом катаифи и фисташковой пастой. Можно ли приготовить это сладкое лакомство дома? Можно, но учтите - это будет недешево!

Делимся рецептом от блогера Хелены (@helenarobezniece). 

Что вам понадобится:

  • Белый шоколад и несколько плиток молочного шоколада;
  • Тесто катаифи;
  • Фисташковая паста (если несладкая, то ее необходимо засахарить самостоятельно);
  • Масло;
  • Силиконовые формы для изготовления плиток.

Пропорции в конкретном рецепте указаны «на глаз» и зависят от того, в каком виде вы будете готовить лакомство.

Процесс приготовления:

  1. Растопите белый шоколад и вылейте его в форму (так мы получим эффект «мрамора»), также растопите молочный шоколад и налейте его сверху, формируя шоколадные края вокруг силиконовой формы. Дайте ему застыть в морозильной камере.
  2. Нарежьте тесто катаифи и поджарьте его на сливочном масле на сковороде до золотистого цвета.
  3. Выложите тесто в миску и добавьте фисташковую пасту. Хорошо перемешайте.
  4. Выложите массу поверх шоколада. Разровняйте и сделайте «траншеи» по всем краям, чтобы залить следующий слой шоколада.
  5. Растопите еще молочный шоколад и вылейте его сверху, разровняйте. Постучите формой по столу, чтобы шоколад распределился равномерно.
  6. Дайте ему постоять в морозилке 25 минут. Готово!

Хелена признается, что получилось очень вкусно. Правда, удовольствие ей обошлось в 37 евро (вместе с покупкой силиконовой формы).
 

Смотрите пошаговый рецепт:

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