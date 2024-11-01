Наверное, каждый пользователь соцсетей, что-то слышал о популярном дубайском шоколаде - кто-то пробует его и пишет отзывы, а кто-то пытается сделать сам. Портал RUS TVNET рассказывает как.
ТРЕНДОВЫЙ ДЕСЕРТ ⟩ Как приготовить всемирно известный дубайский шоколад дома?
Дубайский шоколад - молочный шоколад, который выделяется именно своей начинкой: тестом катаифи и фисташковой пастой. Можно ли приготовить это сладкое лакомство дома? Можно, но учтите - это будет недешево!
Делимся рецептом от блогера Хелены (@helenarobezniece).
Что вам понадобится:
- Белый шоколад и несколько плиток молочного шоколада;
- Тесто катаифи;
- Фисташковая паста (если несладкая, то ее необходимо засахарить самостоятельно);
- Масло;
- Силиконовые формы для изготовления плиток.
Пропорции в конкретном рецепте указаны «на глаз» и зависят от того, в каком виде вы будете готовить лакомство.
Процесс приготовления:
- Растопите белый шоколад и вылейте его в форму (так мы получим эффект «мрамора»), также растопите молочный шоколад и налейте его сверху, формируя шоколадные края вокруг силиконовой формы. Дайте ему застыть в морозильной камере.
- Нарежьте тесто катаифи и поджарьте его на сливочном масле на сковороде до золотистого цвета.
- Выложите тесто в миску и добавьте фисташковую пасту. Хорошо перемешайте.
- Выложите массу поверх шоколада. Разровняйте и сделайте «траншеи» по всем краям, чтобы залить следующий слой шоколада.
- Растопите еще молочный шоколад и вылейте его сверху, разровняйте. Постучите формой по столу, чтобы шоколад распределился равномерно.
- Дайте ему постоять в морозилке 25 минут. Готово!
Хелена признается, что получилось очень вкусно. Правда, удовольствие ей обошлось в 37 евро (вместе с покупкой силиконовой формы).
Смотрите пошаговый рецепт: