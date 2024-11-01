МОЖНО НАЙТИ И В ЭСТОНИИ Финны охотятся в лесах за «сокровищем», стоимость которого достигает 3000 евро за килограмм

Журналисты программы Viiden jälkeen на канале MTV3 отправились в лес под с десятилетней собакой породы лаготто-романьоло по имени Марта. Хозяйка Марты, Кирси Салониеми, - любительница трюфелей, которая регулярно ищет эти «сокровища» в лесу с помощью своей собаки.

Человеческий нос не чувствует запах трюфелей, но специально обученная собака быстро их находит. «Большинство трюфелей находятся прямо у поверхности, немного ниже уровня корней травы. Ищите трюфели в местах, где есть деревья, так как они живут с ними в симбиозе», - говорит Кирси.

Трюфели обычно развиваются в почве, богатой известью и питательными веществами. По словам Салониеми, гриб можно узнать по мраморному рисунку на срезе и изумительному аромату. За один поход Салониеми обычно находит от 200 граммов до килограмма трюфелей. И она не единственная искательница этих «сокровищ».

Килограмм финских трюфелей стоит около 3000 евро. В других местах Европы цена этого гриба, растущего всего на глубине от 5 до 30 сантиметров, варьируется от 1000 до 5000 евро за килограмм. Помимо собак породы лаготто-романьоло, для поиска трюфелей используют и свиней, которые улавливают соединение, напоминающее их половой феромон.

Растут ли трюфели и в эстонских лесах, хотя их обычно ассоциируют со Средиземноморьем и даже с далеким Китаем? По словам известного миколога Лехо Тедерсоо, в Эстонии произрастает около 100 видов трюфелей, из которых съедобны только два: летний трюфель Tuber aestivum и менее ценный весенний белый трюфель Tuber borchii.

Летние трюфели встречаются по всей Европе и высоко ценятся за свои кулинарные свойства.