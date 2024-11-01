ПРИВЕТ, ЗИМА? В Нарве выпал снег: в конце недели ожидается сильный ветер и дряпня

Агентство окружающей среды сообщает в социальных сетях, что в пятницу после полуночи усилится ветер. В Южной Эстонии к утру порывы достигнут 18 м/с. На островах и побережье ночью усилится юго-западный и западный ветер до 12-17 м/с, порывами до 22 м/с, а в районе Рижского залива к утру - до 25 м/с. Во второй половине дня ветер сменится на северо-западный и усилится на остальном побережье до 25 м/с. Поздним вечером 1 ноября на островах и побережье Эстонии продолжится усиление северо-западного ветра с порывами до 30 м/с.

Синоптик Кайро Кийтсак поделился с подписчиками на своей странице в Facebook фотографией из Водава, неподалеку от Нарвы, где в 9:20 уже наблюдался снегопад. «Там дует восточный ветер, с которым поступает холодный воздух, температура опустилась до 0 градусов», - пишет Кийтсак, добавляя, что климат в Эстонии очень разнообразен!

В пятницу утром снег выпал и в Нарве. Смотреть трансляцию с камеры в Нарве можно ЗДЕСЬ!

Погода в Нарве в пятницу утром. Фото: Narva kaamera

В пятницу вечером ожидаются осадки с мокрым снегом, и дороги могут местами стать скользкими. «Из-за того, что над более теплой поверхностью моря прорывается очень холодный воздух, можно ожидать возникновения снежного эффекта озера, что приведет к развитию кучево-дождевых облаков. Эти облака будут перемещаться с моря к побережью и далее вглубь материка», - пишет Агентство окружающей среды. Под кучево-дождевыми облаками порывы ветра будут сильными, местами может выпасть град, и возможны грозы.

Ночью на субботу воздушные массы постепенно становятся все холоднее, местами ожидается снег.

Ночью и ранним утром субботы порывы северо-западного и северного ветра могут достигать на островах и побережье Западной Эстонии скорости до 30-35 м/с. В течение дня в субботу ветер постепенно ослабнет.

«Будет жуткая погода», - комментирует один из пользователей под постом Агентства окружающей среды. «Погода полностью поменяется», - добавляет другой.