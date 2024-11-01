ФОТО «Мисс Эстония 2000» о пожаре, уничтожившем ее дом: «Я невероятно благодарна, что у моих детей сегодня есть мать»

«В данный момент все в порядке. Я воспринимаю это как новую возможность жить, я выжила... Я невероятно благодарна, что у моих детей сегодня есть мать», - рассказывает предприниматель и «Мисс Эстония 2000» Эвелин Микомяги в программе Ringvaade рассказывая о том, как сгорел ее дом.

Микомяги вспоминает, что вышла из дома всего за пятнадцать минут до взрыва. «Я поехала отвозить ребенку в школу саксофон, и в этот момент позвонили соседи, сообщив, что произошел взрыв и дом в огне», - описывает она. Предпринимательница добавляет, что в тот момент была в полном замешательстве.

То, что увидела Эвелин, когда вернулась домой... Фото: Kuvatõmmis saatest

Предположительно, загорелся аккумулятор, установленный на солнечных панелях, который взорвался из-за перенапряжения. Рядом находился и газовый баллон, который вызвал второй взрыв.

«Главное, что у меня нет ожогов и дети не остались без матери... Я вижу это как возможность заново начать свою жизнь», - говорит Микомяги. Она добавляет: «Жизнь дает тебе столько, сколько ты можешь вынести. Я знаю, что буду снова строить свою жизнь, и из этого родится что-то новое и прекрасное».

Микомяги отмечает, что, к счастью, у дом был застрахован.

Дм, который Эвелин построила своими руками. Фото: Kuvatõmmis saatest

«Когда я увидела свой дом в огне, я даже снимала это на видео и думала, оплатила ли я страховку, потому что иногда я забываю вовремя разобраться со счетами», - отмечает Микомяги. Сейчас она собирает необходимые документы для страховой компании.

К сожалению, в результате пожара погиб один из ее котов, а другой полосатый друг Эвелин - Биби - ищет себе новый дом. «Я просто не могу забрать его с собой», - с грустью говорит она.

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