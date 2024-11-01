ФОТО «Лучший костюм, который я видел!» Смотрите, как эстонские знаменитости отметили Хэллоуин

Много лет назад переехавшая в США бывшая легкоатлетка Грете Гриффин и ее муж, бывший футболист Роберт Гриффин III, в этом году решили нарядиться героями фильма «Аватар» - Нейтири и Джейком Салли.

«Нас до сих пор еще считают межрасовой парой?» - спросила пара в Instagram. Их перевоплощение впечатлило подписчиков. «Лучший костюм, который я видел!» - написал один из них. «Такие классные!» - добавил другой в комментариях.

Ведущая прогноза погоды в программе Reporter и певица Беатрис поделилась милой фотографией со своим парнем AG, также известным как Сильвер Ориссаар. «Побегали вместе», - подписала певица снимок, опубликованный в Instagram.

Вместе с Беатрис и AG Хэллоуин отметила также певица Лаура Пыльдвере.

Модель Агне Вахер также поделилась в Instagram красивыми фотографиями со своего Хэллоуина. В праздник она перевоплотилась в Викторию Бекхэм, участницу знаменитой группы Spice Girls.