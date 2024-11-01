В четверг, 31 октября, в разных уголках мира отмечали Хэллоуин, или День всех святых. Эстонские звезды тоже нарядились в костюмы и приняли участие в праздновании.
ФОТО ⟩ «Лучший костюм, который я видел!» Смотрите, как эстонские знаменитости отметили Хэллоуин
Много лет назад переехавшая в США бывшая легкоатлетка Грете Гриффин и ее муж, бывший футболист Роберт Гриффин III, в этом году решили нарядиться героями фильма «Аватар» - Нейтири и Джейком Салли.
«Нас до сих пор еще считают межрасовой парой?» - спросила пара в Instagram. Их перевоплощение впечатлило подписчиков. «Лучший костюм, который я видел!» - написал один из них. «Такие классные!» - добавил другой в комментариях.
Ведущая прогноза погоды в программе Reporter и певица Беатрис поделилась милой фотографией со своим парнем AG, также известным как Сильвер Ориссаар. «Побегали вместе», - подписала певица снимок, опубликованный в Instagram.
Вместе с Беатрис и AG Хэллоуин отметила также певица Лаура Пыльдвере.
Модель Агне Вахер также поделилась в Instagram красивыми фотографиями со своего Хэллоуина. В праздник она перевоплотилась в Викторию Бекхэм, участницу знаменитой группы Spice Girls.
Блогер Изабелла Хейдо поделилась в Instagram забавными фотографиями вместе со своими двумя детьми. Ее дочь перевоплотилась в Чудо-женщину, а сын - в Бэтмена. Сама же блогер предстала в образе Джокера.
«Будет весело!» - пообещала певица Грете Пайя в утреннем эфире Star FM, добавив, что будет праздновать Хэллоуин с друзьями в Тарту.
В четверг Пайя поделилась в Instagram фото с прошлогоднего Хэллоуина, так как в этом году праздновать его она будет в субботу. «Обязательно загляните в мой Instagram в воскресенье, - сказала Пайя на радио. - В прошлом году на подготовку у нас ушло полдня».
Хэллоуин отметила также живущая под жарким солнцем Дубая предпринимательница и модель Сандра Роосме.
Проживающий в Америке блогер Мартти Педаник поделился в Instagram своим перевоплощением в Кена. Кстати, в прошлом году блогер тоже отмечал Хэллоуин в образе бойфренда куклы Барби.
Хэллоуин отмечали вчера также Герли Падар-Пармас и ее муж Мартин.
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