НАПРЯЖЕННЫЙ МЕСЯЦ Астролог Кристина Иванова назвала знаки, которые окажутся в ноябре в зоне риска

По словам эстонского астролога Кристины Ивановой, ноябрь начнется с напряженного противостояния двух агрессивных планет – Марса и Плутона, которые будут провоцировать конфликты. Ни в коем случае не ввязывайтесь в драку, будьте внимательны за рулем, и контролируйте вспышки гнева.
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В зоне риска первой декады месяца – Овны и Скорпионы. Вам я бы посоветовала, спокойную езду и невозмутимую улыбку Будды, даже если вокруг происходит то, на что вы обычно реагируете мгновенно.