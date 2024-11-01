НАПРЯЖЕННЫЙ МЕСЯЦ Астролог Кристина Иванова назвала знаки, которые окажутся в ноябре в зоне риска

До 10 ноября не стоит приобретать автомобиль и технику. Такие покупки могут принести как минимум разочарование, а как максимум – проблемы.

В зоне риска первой декады месяца – Овны и Скорпионы. Вам я бы посоветовала, спокойную езду и невозмутимую улыбку Будды, даже если вокруг происходит то, на что вы обычно реагируете мгновенно.