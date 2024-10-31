Рианна ищет новую девушку для Эминема: что происходит

«Было время, когда Эминем и Рианна не были в хороших отношениях, но ему удалось заставить ее простить его, и теперь они все оставили в прошлом и снова по-настоящему близки. Рианна, как и многие люди в его жизни, не может понять, почему он до сих пор одинок, и она решила поставить себе цель найти ему девушку. Она знает его достаточно хорошо, чтобы понять, какая женщина будет хорошей парой, и у нее есть много идей, с кем его познакомить», - поделился собеседник издания.