Давняя подруга Эминема Рианна решила взяться за его личную жизнь и лично заняться вопросом поиска девушки для рэпера. Об этом со ссылкой на инсайдера сообщает InTouchWeekly. Поп-дива якобы решила помочь старому другу найти любовь, поскольку после долгих лет одиночества он готов остепениться.
Рианна ищет новую девушку для Эминема: что происходит
«Было время, когда Эминем и Рианна не были в хороших отношениях, но ему удалось заставить ее простить его, и теперь они все оставили в прошлом и снова по-настоящему близки. Рианна, как и многие люди в его жизни, не может понять, почему он до сих пор одинок, и она решила поставить себе цель найти ему девушку. Она знает его достаточно хорошо, чтобы понять, какая женщина будет хорошей парой, и у нее есть много идей, с кем его познакомить», - поделился собеседник издания.
Он также отметил, что, несмотря на многочисленные слухи о романах - например, с певицей Мэрайей Кэри или коллегой по фильму «Восьмая миля» Бриттани Мерфи, Эминем уже много лет ведет холостяцкий образ жизни, от которого до последнего не планировал отказываться.
Впрочем, рэпер и сейчас достаточно скептически настроен к идее обзавестись отношениями и, как следствие, семьей. Однако Рианна настаивает на обратном: по ее мнению, так мимо него пройдет вся жизнь.