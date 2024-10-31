ДУШЕВНОЕ ВИДЕО Эстонский охотник подружился с медведем: «Он самостоятельно живет в лесу, но с нетерпением ждет меня!»

В программе Reporter на Kanal 2 вышел замечательный сюжет о живущем в Пыльвамаа охотнике Валмере Соодла, который спас медвежонка, оказавшегося в беде в дикой природе.

За последние восемь месяцев между мужчиной и медведем возникла крепкая и доверительная связь. Валмер, который занимается разведением рыбы в районе Карилатси, рассказал, что Мымму самостоятельно живет в лесу, но всегда с нетерпением ждет встречи со своим другом-человеком.