«Он сам находит меня, потому что у меня нет такого чутья, как у медведя», - рассказывает охотник Валмер Соодла, подружившийся с медведем, которому дал имя Мымму.
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ДУШЕВНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонский охотник подружился с медведем: «Он самостоятельно живет в лесу, но с нетерпением ждет меня!»
В программе Reporter на Kanal 2 вышел замечательный сюжет о живущем в Пыльвамаа охотнике Валмере Соодла, который спас медвежонка, оказавшегося в беде в дикой природе.
За последние восемь месяцев между мужчиной и медведем возникла крепкая и доверительная связь. Валмер, который занимается разведением рыбы в районе Карилатси, рассказал, что Мымму самостоятельно живет в лесу, но всегда с нетерпением ждет встречи со своим другом-человеком.