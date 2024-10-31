Беременная женщина узнала неприятную правду о своем муже и матери: «Я до сих пор в шоке и не знаю, что делать»

Пользовательница Reddit, 18-летняя беременная женщина, у которой уже есть маленький ребенок, рассказала, что, хотя она подозревала своего мужа в измене, никогда не могла бы подумать, что его любовница - ее мать.

«У нас было мало денег, и нас выселили из съемной квартиры, потому что мы больше не могли платить аренду. Из-за финансовых трудностей мы с мужем переехали в дом моей вдовствующей матери. Мы уже месяц живем в гостевой комнате, и пока все было хорошо», - начала она свою историю.

Но однажды, вернувшись домой после вечеринки с друзьями, женщина услышала подозрительные звуки из спальни матери. Не найдя мужа в доме, женщина, предчувствуя что-то, решила заглянуть в спальню матери. И там они и были - ее мать и спутник жизни.

«Они сразу начали объясняться и извиняться. Мама сказала, что после смерти моего отца ей было ужасно одиноко. Но я не хотела их слушать, взяла ребенка и ушла», - делится пользовательница.

После этой ужасной ночи она переехала с ребенком к подруге и игнорировала звонки мужа и матери. «Однажды муж появился у меня на пороге и попросил поговорить. После некоторых извинений он сказал мне, что моя мама беременна. Я выгнала его. Я до сих пор в шоке и не знаю, что делать. Пытаюсь избегать плохих мыслей, потому что стресс может навредить мне и ребенку. Я жду малыша, у меня уже есть один ребенок, я не могу полагаться на друзей, а из родственников у меня была только мама. Но мне очень больно от предательства моего мужа и матери, которая беременна от моего мужчины. Все дети заслуживают отца, но что теперь будет?» - просит она совета.