ФОТО Джо Байден кусал и целовал маленьких детей на Хэллоуинской вечеринке

Байден сделал несколько неловких и смешных движений, притворяясь, что кусает одного младенца за другим, в том числе ребенка, одетого в костюм курицы, сообщает New York Post.

Малыш засмеялся, когда президент укусил его за бедро в тот момент, когда в видео празднования начала играть музыкальная тема из фильма «Челюсти». Мать малыша тоже не выглядела недовольной - позже она обменялась с Байденом еще несколькими словами.

Байден кусает младенца. Фото: SCANPIX / REUTERS

Примерно в то же время республиканский кандидат, бывший президент Дональд Трамп, сидел в мусоровозе и затем выступил с речью в оранжевом светоотражающем жилете.

«Президент Трамп общается с мусорщиками в Висконсине», - твитнул Ник Сортер. «В то время как Джо Байден кусает малышей на Хэллоуинской вечеринке в Белом доме. Что это за мир?»

Во время Хэллоуинской вечеринки Байден также для шутки укусил одного малыша за руку и другого за ногу, а позже поцеловал нескольких других младенцев, которые были на руках у своих родителей.

Байден целует младенца. Фото: Scanpix / Capital Pictures

«Вы помните, как собака Джо Байдена по кличке Мэйджор укусила людей в Белом доме как минимум 24 раза? Возможно, он научился этому у своего хозяина», - пошутил один пользователь социальных сетей.

Белый дом ежегодно проводит праздник на Хэллоуин, и это будет последняя вечеринка Байденов перед их уходом в январе.