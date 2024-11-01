Во время кризиса многие жители Эстонии стали экономить, поэтому нередко заглядывают в отдел уцененных товаров. Так, клиентка Maxima решила купить мясо подешевле, но не ожидала, чем это может обернуться.
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«Неужели, перебивают этикетку и снова отправляют в продажу?» Клиентка Maxima возмущена увиденным в отделе уцененных товаров
Жительница Таллинна Надежда обратилась в редакцию с вопросом: «Неужели, если товар не продался, работники перебивают этикетку и снова отправляют его в продажу?»
Она рассказывает, что днем 24 октября отправилась в Maxima ХХ в Stroomi keskus за покупками. «В отделе уцененных товаров я взяла пакет с кусками мяса, но на нем не было ценника. Подошла к мясному отделу и попросила узнать, сколько стоит этот пакет со скидкой. Ни продавец, ни мужчина из мясного цеха не смогли сказать. Я попросила взвесить пакет, чтобы узнать сколько он весит, а затем узнать у руководства цену этого пакета», - говорит читательница.