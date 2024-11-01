«Неужели, перебивают этикетку и снова отправляют в продажу?» Клиентка Maxima возмущена увиденным в отделе уцененных товаров

Она рассказывает, что днем 24 октября отправилась в Maxima ХХ в Stroomi keskus за покупками. «В отделе уцененных товаров я взяла пакет с кусками мяса, но на нем не было ценника. Подошла к мясному отделу и попросила узнать, сколько стоит этот пакет со скидкой. Ни продавец, ни мужчина из мясного цеха не смогли сказать. Я попросила взвесить пакет, чтобы узнать сколько он весит, а затем узнать у руководства цену этого пакета», - говорит читательница.