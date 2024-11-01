Хью Грант впервые назвал необычные имена двух младших дочерей

Грант признался, что имя для одной из девочек они с женой дали, вдохновившись популярным киногероем. «Мы немного запаниковали с моей женой в тот день, когда выбирали ей имя, и подумали, что было бы неплохо, когда она будет старше, если бы она могла сказать в барах, что ее второе имя - Дэнджер (danger - в переводе с англ. «опасность» - прим. ред.). Итак, ее зовут Лулу Дэнджер Грант», - объяснил Хью. И пока 8-летней Лулу до походов в бары далеко, актер отшучивается тем, что у него были недобрые родители, которые назвали его Хью Мунго, и поэтому своим детям тоже он выбрал «худшие имена».