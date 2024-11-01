В отличие от своего персонажа в фильме «Бриджит Джонс», в реальности Хью Грант - примерный семьянин. Он уже 6 лет состоит в счастливом браке со шведским телепродюсером Анной Эберштайн, а также воспитывает пятерых детей.
Хью Грант впервые назвал необычные имена двух младших дочерей
До последнего имена двух младших дочерей супруги хранили в тайне, но в свежем выпуске вечернего шоу Джимми Киммела Хью раскрыл этот маленький секрет.
Грант признался, что имя для одной из девочек они с женой дали, вдохновившись популярным киногероем. «Мы немного запаниковали с моей женой в тот день, когда выбирали ей имя, и подумали, что было бы неплохо, когда она будет старше, если бы она могла сказать в барах, что ее второе имя - Дэнджер (danger - в переводе с англ. «опасность» - прим. ред.). Итак, ее зовут Лулу Дэнджер Грант», - объяснил Хью. И пока 8-летней Лулу до походов в бары далеко, актер отшучивается тем, что у него были недобрые родители, которые назвали его Хью Мунго, и поэтому своим детям тоже он выбрал «худшие имена».
Выбирая имя для второй дочки, которой сейчас всего пять, Анна и Хью обратились к старшему сыну. Он сперва хотел дать ей имя своего любимого миньона - Кевин, но по просьбе родителей изменил мнение. Было принято решение назвать девочку Блю.