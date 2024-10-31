ВИДЕО Житель Эстонии, домогавшийся детей в Сети, был отправлен ​​за решетку

Два года назад 32-летнему Тони Рейнарту был назначен условный срок на один год и восемь месяцев. Однако мужчина, вскоре снова начал проявлять сексуальный интерес к маленьким детям.

Окружной прокурор Анника Ванатоа сообщила журналисту Reporter, что мужчина действовал через приложения для общения и пытался найти там подходящих молодых людей. К сожалению, ему это удалось, и, по данным прокуратуры, жертвами стали три девочки в возрасте 9 лет.

Рейнарт был задержан в начале февраля этого года, то есть он действовал в течение примерно полутора лет.

Тони Рейнарт. Фото: Kuvatõmmis saatest «Reporter»

Помимо склонения детей к действиям сексуального характера, в обвинение входит также хранение детской порнографии. Мужчина хранил материалы на своих мобильных устройствах.

Согласно соглашению, Рейнар согласился отправиться за решетку на два года и восемь месяцев. К этому сроку добавится также часть наказания от предыдущего приговора, в результате чего он будет в тюрьме в общей сложности три года и почти восемь месяцев.