Только на лето? Работа на радио скандальной эстонской блондинки оказалась кратковременной

В начале года начали распространяться слухи о новом месте работы Бригитте Сюзанне Хунт . Так, блогер Mallukas обсуждала в своем блоге: «Неужели карьера Бригитте закончилась?» Блогер утверждала, что из-за сокращения сотрудничеств Хунт пришлось вернуться к работе по найму.

Прошло несколько месяцев, и в конце марта светская дива подтвердила, что ее снова можно услышать в радиоэфире. «Обожаю работать на радио и очень скучала по этому ритму», - написала Хунт в своем блоге, добавив, что начала работать на радиостанции Tre.