Только на лето? Работа на радио скандальной эстонской блондинки оказалась кратковременной

В марте Бригитте Сюзанне Хунт сообщила, что начала работать на радио Tre. Теперь же выяснилось, что ее пути с радиостанцией разошлись.
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В начале года начали распространяться слухи о новом месте работы Бригитте Сюзанне Хунт. Так, блогер Mallukas обсуждала в своем блоге: «Неужели карьера Бригитте закончилась?» Блогер утверждала, что из-за сокращения сотрудничеств Хунт пришлось вернуться к работе по найму.
Прошло несколько месяцев, и в конце марта светская дива подтвердила, что ее снова можно услышать в радиоэфире. «Обожаю работать на радио и очень скучала по этому ритму», - написала Хунт в своем блоге, добавив, что начала работать на радиостанции Tre.