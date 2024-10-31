«У них огромная разница в доходах». Жизель Бундхен не собирается выходить замуж за личного тренера, от которого ждет ребенка

Друзья модели отмечают, что, по ее мнению, они слишком разные, и пока она планирует просто «пожить с ним вместе».

При этом главным аргументом против того, чтобы выйти замуж, для 44-летней Бундхен является разный уровень дохода. «У них огромная разница в доходах. Нет смысла испытывать судьбу».

Для Жизель будущий малыш будет уже третьим: у нее есть двое детей от бывшего мужа Тома Брэди, с которым она развелась два года назад: 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан.

Слухи об отношениях Жизель с 35-летним инструктором по джиу-джитсу появились в ноябре 2022 года, вскоре после расставания с Томом Брэди, а позже их стали замечать вместе. При этом, несмотря на инсайдерскую информацию и совместные появления на публике, сама Жизель отношения с Валенте отрицала.

В прошлом году Бундхен развелась с Томом Брэди: причиной разрыва стало желание Брэди возобновить спортивную карьеру после того, как он объявил о её завершении. При этом Жизель хотела, чтобы он проводил больше времени дома, и у них уже давно были конфликты на эту тему.