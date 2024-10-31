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ФОТО «Холодно ведь на метле летать»: Bolt предлагает своим клиентам необычную поездку

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Компания Bolt удивила на Хэллоуин своих клиентов.
Компания Bolt удивила на Хэллоуин своих клиентов. Фото: Sander Ilvest / Elu24 kollaž

Компания Bolt решила вновь удивить своих клиентов в Хэллоуин.

Во вторник, 31 октября, по всему миру отмечают праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. Компания Bolt тоже решила удивить своих клиентов в этот всемирно известный день.

Специально к Хэллоуину в приложении Bolt можно будет заказать для себя метлу - символом сегодняшнего праздника.

«Мне конечно нравится фильм Гарри Поттер, но не настолько. Холодно ведь на метле летать», - шутят пользователи в Facebook-группе «EZ-дуны!»

«Автор просто не умеет летать на метле», - отвечают ему в комментариях.

Скриншот приложения Bolt.
Скриншот приложения Bolt. Фото: Фото автора.
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