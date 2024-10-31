Компания Bolt решила вновь удивить своих клиентов в Хэллоуин.
ФОТО ⟩ «Холодно ведь на метле летать»: Bolt предлагает своим клиентам необычную поездку
Во вторник, 31 октября, по всему миру отмечают праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. Компания Bolt тоже решила удивить своих клиентов в этот всемирно известный день.
Специально к Хэллоуину в приложении Bolt можно будет заказать для себя метлу - символом сегодняшнего праздника.
«Мне конечно нравится фильм Гарри Поттер, но не настолько. Холодно ведь на метле летать», - шутят пользователи в Facebook-группе «EZ-дуны!»
«Автор просто не умеет летать на метле», - отвечают ему в комментариях.