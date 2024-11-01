ГОРОСКОП НА 1 НОЯБРЯ Что ждет каждый знак Зодиака в последний месяц осени

Стрелец

Благоприятный день для общения. Вы говорите то, что думаете, всем это нравится. Удается избежать недопонимания, договориться даже с теми, с кем то и дело ссорились. Недавние недоброжелатели понимают, что с вами лучше сотрудничать, чем враждовать, и пытаются наладить отношения. Стоит быть осторожнее: доверять можно не всем. Решаются финансовые вопросы, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Скорее всего, выяснится, что тревожились вы зря: все складывается наилучшим образом, нет причин опасаться серьезных потерь.

Козерог

Стоит взяться за какое-то новое и необычное дело. Рутина и однообразие сегодня раздражают вас куда больше, чем обычно, зато возможность придумать что-то новое вдохновляет. Вам отлично удаются импровизации, смелые эксперименты приносят блестящие результаты. Все, что вы делаете, вызывает неподдельный интерес у окружающих. Кое-кто наверняка захочет познакомиться с вами поближе. Вероятно начало дружеских отношений или романтической истории. День подходит для небольших покупок. Не всегда вещи, которые вы приобретаете, полезны и необходимы, но радовать они будут наверняка.

Водолей

Благоприятный день для серьезных разговоров. Даже самые сложные вопросы удается обсудить спокойно и конструктивно, избежав обид и взаимных претензий. К вам прислушиваются даже те, кто обычно ни на кого не обращает внимание и все делает исключительно по-своему. Появляются новые союзники, влиятельные и сильные, способные на многое. Вы наверняка найдете способ отвлечься от рутины, провести свободное время так, чтобы интересно было и вам, и вашим близким. Это хороший день для маленького домашнего праздника, вечеринки для самых близких.

Рыбы

Не все получается сразу, но вы по-хорошему упрямы и нужных результатов все же добиваетесь. Во многом помогают люди, которых вы хорошо знаете: родственники, друзья, давние деловые партнеры. Вы не отказываетесь от поддержки и благодарите за нее так, что все остаются довольны. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы, положить конец недопонимаю, разобраться в накопившихся разногласиях. Единственная сфера, где требуется осторожность – финансы. Это не лучший день для спонтанных покупок, каких-то дорогостоящих развлечений или сделок, в прозрачности и необходимости которых вы не уверены.