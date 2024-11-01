ГОРОСКОП НА 1 НОЯБРЯ Что ждет каждый знак Зодиака в последний месяц осени

Начало дня может оказаться сложным, особенно с точки зрения общения. Даже людям, которые прежде отлично ладили, порой трудно поладить друг с другом. Случайное недопонимание может повлечь за собой тайные обиды, если вовремя не прояснить все. Лучше поговорить откровенно, пусть и о чем-то неприятном, чем фантазировать и домысливать, что могли иметь в виду другие.
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Вторая половина дня сложится лучше. Она будет благоприятной для сложных и важных дел. Да, можно столкнуться с трудностями, но желание бросить начатое не появится даже у тех, кто обычно отступает перед любой преградой. Интересно учиться новому, разбираться в чем-то сложном.
Овен
Может казаться, что для вас нет ничего невозможного, и это не так уж далеко от истины. Многое получается хорошо; часто вы добиваетесь каких-то важных целей, почти не прикладывая усилий. Люди, которые прежде пытались стоять у вас на пути, вынуждены признать, что смысла в этом мало, и отступить. Кое-кто из них может предложить вам сотрудничество; на это пока лучше не соглашаться. День приносит много приятных разговоров и делового, и личного характера. Радуют новости, которыми делятся близкие. Не исключено, что одна из них подскажет вам: пора изменить планы на будущее, сосредоточиться на том, о чем вы прежде даже не задумывались.
Телец
Вы ко всем делам относитесь серьезно, и это помогает добиться успеха. Сейчас нужно реально смотреть на вещи, а не строить иллюзии или мечтать; вы отлично это понимаете. Не всем нравится ваша практичность, кто-то может даже упрекнуть вас в излишнем пессимизме. Но ближайшее будущее убедительно докажет, что вы были правы. День отлично подходит для общения с людьми, которые многое знают. Даже те, кто прежде не делился важной информацией, сейчас готовы ответить на ваши вопросы. Чужой опыт помогает принимать верные решения.
Близнецы
События этого дня могут заставить вас беспокоиться, но и поводов для радости оказывается достаточно. Влияние позитивных тенденций особенно заметно в деловой сфере, так что лучше заниматься чем-то полезным: работой, учебой, решением каких-то бытовых проблем. Стоит пообщаться с людьми, которые раньше уже давали вам толковые советы. Вы снова получите очень ценные подсказки. Не всегда удается избежать недопонимания с близкими. Но оно обычно связано с какими-то мелочами; в серьезных же вопросах царит единодушие. Поэтому все острые углы вы легко сгладите.
Рак
Все складывается хорошо, когда вы не торопитесь и не пытаетесь добиться всего сразу. Действуйте последовательно, и вы обязательно получите нужные результаты. День хорошо подходит для делового общения, обсуждения рабочих вопросов и профессиональных планов. Вы уверены, что сможете реализовать все задуманное. Окружающим это очень нравится. Вы хорошо справляетесь с решением организационных вопросов, составлением каких-то официальных документов. День подходит для обращения в государственные организации, тут вам пойдут навстречу.
Лев
Не тревожьтесь из-за пустяков. Сегодня вы более впечатлительны, чем обычно, можете принимать близко к сердцу то, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Пустые волнения и переживания мешают сосредоточиться. Хорошо, что рядом есть люди, которые способны поддержать вас, помочь настроиться на позитивный лад. Настойчивость помогает добиться того, что прежде казалось невозможным. Это касается не только деловой сферы, но и личных отношений. Вы не отказываетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства, и это многим по душе.
Дева
Многое сложится удачно, если вы не станете тратить время напрасно. Лучше не откладывать на потом даже самые неприятные и скучные дела. Утром вы легко справитесь с ними, а вот позже могут возникнуть какие-то неожиданные трудности, досадные задержки. День благоприятен для общения: вы хорошо ладите с людьми, легко находите друзей. Многим нравится слушать вас; не стесняйтесь рассказывать о своих победах и достижениях. Обаяние помогает в решении деловых вопросов. Вам часто помогают даже те, кто, казалось бы, не должен этого делать.
Весы
Благоприятный день, хоть и беспокойный. Нужно сделать многое. Понимая это, вы стараетесь не тратить время напрасно и другим советуете действовать, а не ждать удачного стечения обстоятельств. Окружающие не всегда хотят прислушиваться к вашим советам; из-за этого порой возникают напряженные моменты. Но интуиция подсказывает вам: лучше не спорить, а постараться сгладить острые углы. Именно так вы и поступаете, поэтому гармония в отношениях вскоре восстанавливается. Приходится думать о многих вещах сразу, поэтому вы порой упускаете из виду мелочи, допускаете какие-то досадные ошибки. К счастью, все удается вовремя исправить.
Скорпион
Отличный день для того, чтобы браться за новые дела, решать рабочие задачи, с которыми вы прежде не сталкивались. Вы быстро разбираетесь даже в том, что прежде казалось очень сложным. Окружающих удивляет и восхищает ваша способность схватывать все на лету. Даже если сделать нужно будет гораздо больше, чем обычно, у вас останется время и для общения с близкими. Найдется масса тем для разговора; даже обсуждать какие-то пустяки очень интересно. Вечер обещает знаки внимания, которым вы будете рады, приятные сюрпризы.
Стрелец
Благоприятный день для общения. Вы говорите то, что думаете, всем это нравится. Удается избежать недопонимания, договориться даже с теми, с кем то и дело ссорились. Недавние недоброжелатели понимают, что с вами лучше сотрудничать, чем враждовать, и пытаются наладить отношения. Стоит быть осторожнее: доверять можно не всем. Решаются финансовые вопросы, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Скорее всего, выяснится, что тревожились вы зря: все складывается наилучшим образом, нет причин опасаться серьезных потерь.
Козерог
Стоит взяться за какое-то новое и необычное дело. Рутина и однообразие сегодня раздражают вас куда больше, чем обычно, зато возможность придумать что-то новое вдохновляет. Вам отлично удаются импровизации, смелые эксперименты приносят блестящие результаты. Все, что вы делаете, вызывает неподдельный интерес у окружающих. Кое-кто наверняка захочет познакомиться с вами поближе. Вероятно начало дружеских отношений или романтической истории. День подходит для небольших покупок. Не всегда вещи, которые вы приобретаете, полезны и необходимы, но радовать они будут наверняка.
Водолей
Благоприятный день для серьезных разговоров. Даже самые сложные вопросы удается обсудить спокойно и конструктивно, избежав обид и взаимных претензий. К вам прислушиваются даже те, кто обычно ни на кого не обращает внимание и все делает исключительно по-своему. Появляются новые союзники, влиятельные и сильные, способные на многое. Вы наверняка найдете способ отвлечься от рутины, провести свободное время так, чтобы интересно было и вам, и вашим близким. Это хороший день для маленького домашнего праздника, вечеринки для самых близких.
Рыбы
Не все получается сразу, но вы по-хорошему упрямы и нужных результатов все же добиваетесь. Во многом помогают люди, которых вы хорошо знаете: родственники, друзья, давние деловые партнеры. Вы не отказываетесь от поддержки и благодарите за нее так, что все остаются довольны. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы, положить конец недопонимаю, разобраться в накопившихся разногласиях. Единственная сфера, где требуется осторожность – финансы. Это не лучший день для спонтанных покупок, каких-то дорогостоящих развлечений или сделок, в прозрачности и необходимости которых вы не уверены.