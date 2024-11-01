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ЭКСПЕРИМЕНТ Конфеты или жизнь! Портал Limon.ee проверил, насколько охотно жители Маарду открывают двери на Хэллоуин

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Эксперимент в Маарду.
Эксперимент в Маарду. Фото: Konstantin Sednev

На Хэллоуин, который отмечается 31 октября, традиционно люди переодеваются в различные костюмы, украшают дома, улицы страшными атрибутами и устраивают «охоту за конфетами». Этот праздник особенно популярен в англоязычных странах. Команда Limon.ee узнавала, на сколько жители Эстонии готовы поделиться своими сладостями в этот день.

Основная традиция Хэллоуина - это ходьба детей по соседям за конфетами, известное как trick-or-treat (сладость или гадость). Дети, одетые в костюмы, стучатся в двери и произносят знаменитую фразу, ожидая угощений. Поскольку в Западных странах для «охоты за конфетами» выбирают частные дома, мы не стали нарушать этот обычай и, переодевшись в костюмы, отправились в Маарду.

Если первоначально мы считали, что самым большим препятствием для нас может стать непогода, то по прибытии на место им оказалось отсутствие каких-либо звонков на воротах участков. Видимо, тут нас точно никто не ждал, - подумали мы, но без конфет домой возвращаться не хотел никто.

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