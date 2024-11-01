ЭКСПЕРИМЕНТ Конфеты или жизнь! Портал Limon.ee проверил, насколько охотно жители Маарду открывают двери на Хэллоуин

Основная традиция Хэллоуина - это ходьба детей по соседям за конфетами, известное как trick-or-treat (сладость или гадость). Дети, одетые в костюмы, стучатся в двери и произносят знаменитую фразу, ожидая угощений. Поскольку в Западных странах для «охоты за конфетами» выбирают частные дома, мы не стали нарушать этот обычай и, переодевшись в костюмы, отправились в Маарду.

Если первоначально мы считали, что самым большим препятствием для нас может стать непогода, то по прибытии на место им оказалось отсутствие каких-либо звонков на воротах участков. Видимо, тут нас точно никто не ждал, - подумали мы, но без конфет домой возвращаться не хотел никто.