Стриптизер Марко Тасане не устает удивлять жителей Эстонии! Оказывается, у него есть поклонники всех возрастных групп, и его даже приглашают выступать в дом престарелых.
«По крайней мере, рядом не проходила похоронная процессия»: стриптизер Марко выступил в доме престарелых
«Я выступил перед 17 людьми, и все прошло гладко! На этот раз, по крайней мере, рядом не проходила похоронная процессия, как однажды», - рассказывает он порталу Elu24, приоткрывая завесу тайны, сколько гости вечеринки должны были заплатить за десятиминутное выступление.
Марко Тасане известен публике прежде всего как стриптизер. Кроме того, популярны его странные, но смешные музыкальные клипы. Иногда он играет роль сексуального курьера и записывает забавные видеопоздравления с днем рождения.
«Пару недель назад мне пришло сообщение с предложением выступить на частной вечеринке. Я чуть со стула не упал, когда узнал, что вечеринка будет в доме престарелых», - описывает Тасане свои эмоции в момент, когда получил предложение.
По словам стриптизера, все прошло даже лучше, чем он ожидал: «Я выступил перед 17 людьми. Юбиляр был очень озорной и остался очень доволен сюрпризом, который устроили ему коллеги! С такими людьми я отлично лажу! Шоу получилось потрясающим, и все остались очень довольны! Кроме того, я получил большую плитку шоколада Kalev и был приглашен за длинный стол отпраздновать вместе с ними. Позже мне также прислали милое письмо с благодарностью».
«Поскольку это была частная вечеринка, я не буду раскрывать название места, но могу сказать, что это учреждение находилось в 160 километрах от Тарту. Должен признать, что это был не совсем типичный дом престарелых. Место очень чистое, и там нет того ужасного запаха, который обычно ассоциируется с домами престарелых», - добавляет он.
Говорить о деньгах, конечно, не очень вежливо, но на этот раз Тасане приоткрывает завесу тайны и сообщает, что за десятиминутное шоу ему заплатили несколько сотен евро: «Поскольку шоу было в будний день в 14:00, я запросил всего 300 евро».
Несмотря на то, что в доме престарелых он раньше не выступал, это было не самое экстремальное место для его шоу: «Самое экстремальное шоу, наверное, было в 2005 году. Меня заказала компания женщин, которые устраивали девичник, и поскольку у них не было денег, мне пришлось танцевать полуголым для будущей невесты на площади Вабадузе».
Но на этом забавная история не закончилась: «Когда женщины подъехали на лимузине, я вытащил виновницу торжества из машины и оставил ее у церкви Яани. В это время в церковь как раз заходила похоронная процессия».
Кроме того, скандальный танцор выступал, например, в школах и доставлял подарки и цветы в детские сады, играя роль сексуального курьера.