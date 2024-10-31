«По крайней мере, рядом не проходила похоронная процессия»: стриптизер Марко выступил в доме престарелых

«Я выступил перед 17 людьми, и все прошло гладко! На этот раз, по крайней мере, рядом не проходила похоронная процессия, как однажды», - рассказывает он порталу Elu24, приоткрывая завесу тайны, сколько гости вечеринки должны были заплатить за десятиминутное выступление.

Марко Тасане известен публике прежде всего как стриптизер. Кроме того, популярны его странные, но смешные музыкальные клипы. Иногда он играет роль сексуального курьера и записывает забавные видеопоздравления с днем рождения.

«Пару недель назад мне пришло сообщение с предложением выступить на частной вечеринке. Я чуть со стула не упал, когда узнал, что вечеринка будет в доме престарелых», - описывает Тасане свои эмоции в момент, когда получил предложение.

По словам стриптизера, все прошло даже лучше, чем он ожидал: «Я выступил перед 17 людьми. Юбиляр был очень озорной и остался очень доволен сюрпризом, который устроили ему коллеги! С такими людьми я отлично лажу! Шоу получилось потрясающим, и все остались очень довольны! Кроме того, я получил большую плитку шоколада Kalev и был приглашен за длинный стол отпраздновать вместе с ними. Позже мне также прислали милое письмо с благодарностью».

Скриншот со страницы Марко Тасане в Instagram. Фото: Erakogu