Беременная женщина застала мужа в постели со своей матерью: это было еще не самое ужасное

18-летняя пользовательница Reddit, воспитывающая маленького ребенка и ожидающая еще одного, рассказала, что, хотя она подозревала своего мужа в измене, ей и в голову не могло прийти, что другой женщиной окажется ее мать.

«У нас было мало денег, и нас выселили из арендованной квартиры, так как мы больше не могли платить за жилье. Из-за финансовых трудностей мы с мужем переехали в дом моей овдовевшей матери. Мы уже месяц жили у нее, и до сих пор все было хорошо», - начала она свой рассказ.

Но однажды, вернувшись домой после вечеринки с друзьями, женщина услышала подозрительные звуки из спальни матери. Поскольку ее мужа нигде не было видно, в ее душе закрались сомнения, и она открыла дверь в спальню. И они были там.

«Они сразу начали оправдываться и извиняться, мама сказала, что чувствовала себя ужасно одиноко после смерти отца. Но я не хотела их слушать, взяла ребенка и ушла».

После этой ужасной ночи она переехала с ребенком к другу и игнорировала звонки от мужа и матери. «Однажды муж появился у моей двери и попросил возможность поговорить. После он сказал мне, что моя мать беременна. Я выгнала его и до сих пор в шоке. Я не знаю, что делать. Я стараюсь не думать о плохом, ведь стресс может повредить мне и ребенку. Мне очень больно. И теперь моя мать ждет ребенка от моего мужа. Все дети заслуживают отца, но что теперь будет?» - сказала она, прося совета у читателей.