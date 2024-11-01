ФОТО Принц Уильям признался, что разделяет кровать с «золотой принцессой»: речь идет не о Кейт Миддлтон

Принц Уильям, встретившийся с супругами Зеленских, недавно раскрыл интересную деталь своей личной жизни, которую нечасто разглашают в британских королевских кругах. Старший сын короля Чарльза и наследник престола признался, что его жена, принцесса Кейт Миддлтон, не единственная, кто разделяет с ним спальное место.

Оказалось, что третьим участником их сна является любимая собака - кокер-спаниель по имени Орла. Это стало известно во время визита принца Уильяма в Колледж Герцогства Стоук Климсленд в Корнуолле, где он встретил местную жительницу Луизу Гарланд вместе с ее собакой Джексом, сообщает издание Hello.

Собака Орла, подаренная Уильяму и Кейт братом принцессы Кейт, Джеймс Миддлтон, имеет особое значение для пары. Она была подарена в 2020 году, а ее имя, Орла, переводится с гэльского как «золотая принцесса». Правда, сама Орла черного цвета.

Спаниэль Орла - любимица королевской семьи. На фото «Золотая принцесса» с принцессой Шарлоттой. Фото: duchess of cambridge

«Принц сказал, что его собака спит с ними ночью на кровати, с ним и с Кейт. Он был совершенно влюблен в мою маленькую собачку. Он спросил, какой она породы, и он никогда не встречал такой породы. У меня кокерджек - такая уникальная помесь», - сказала Луиза.