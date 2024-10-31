ВИДЕО Полиция задержала мужчину, использовавшего троллейбус как личный транспорт

«Я видел его здесь, в Мустамяэ, много раз. Кто-то купил себе троллейбус и теперь ездит на нем», - говорится в сообщении, поступившем редакции Elu24. В социальных сетях также распространяется видео упомянутого троллейбуса.

На кадрах видно, как два полицейских останавливают троллейбус и долго разговаривают с водителем. В ходе беседы они спорят о том, какое именно транспортное средство можно считать троллейбусом. В этом вопросе у полицейских и водителя троллейбуса разные мнения.

«Если мы обратимся к закону о дорожном движении, то там сказано, что троллейбус предназначен для перевозки людей», - говорит полицейский. В ответ водитель заявляет, что у него есть профессиональная квалификация, и иногда он действительно возит людей на своем троллейбусе.

«Это круто», - признает и полицейский, однако все же составляет протокол об административном правонарушении. Протокол был составлен за управление транспортным средством без регистрационного номера. Троллейбус также не застрахован.

Водитель утверждает, что его транспортное средство в порядке. «Все зарегистрировано и в порядке, больше у меня комментариев нет», - сказал он Elu24. Как долго мужчина ездит на троллейбусе и кого он на нем перевозит? «Комментариев нет», - ответил он.