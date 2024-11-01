Эти вещи нельзя класть на кухонный стол.
Уберите это со стола: вот как можно легко привлечь бедность и невзгоды
Издавна наши предки верили, что кухонный стол имеет особенную мистическую силу. Его энергетика объединяет семью, придает любовь, уют и гармонию. Раньше мы писали, какие приметы указывают на богатство, а теперь расскажем, что нельзя класть на стол, пишет Hochu.
Кухонный стол - это место, на которое нельзя класть некоторые вещи. Считается, что таким образом человек может привлечь беды, ссоры и бедность в семью. Особенно строго соблюдали такие запреты все, кто хотел иметь детей.
Что нельзя класть на кухонный стол:
- украшения для волос
- одежда
- головной убор
- обувь
- мусор
- ключи
- расческа
- зеркало
- сумку
- пакеты
- подушку
- пустую вазу