Уберите это со стола: вот как можно легко привлечь бедность и невзгоды

Издавна наши предки верили, что кухонный стол имеет особенную мистическую силу. Его энергетика объединяет семью, придает любовь, уют и гармонию. Раньше мы писали, какие приметы указывают на богатство, а теперь расскажем, что нельзя класть на стол, пишет Hochu.

Кухонный стол - это место, на которое нельзя класть некоторые вещи. Считается, что таким образом человек может привлечь беды, ссоры и бедность в семью. Особенно строго соблюдали такие запреты все, кто хотел иметь детей.

Что нельзя класть на кухонный стол:

- украшения для волос

- одежда

- головной убор

- обувь

- мусор

- ключи

- расческа

- зеркало

- сумку

- пакеты

- подушку

- пустую вазу