Рианна впервые за долгое время показалась с подросшими сыновьями

Артистка снялась в профессиональном фотосете вместе с 2-летним Ноа и годовалым Риотом. Для события семейство выбрало family look. Рианна вместе с сыновьями позировала в спортивных костюмах от Forever Savage Onesies. Образ исполнительница дополнила укладкой из бигуди.

Певица выбрала довольно интересную локацию для фотосета. Артистка вместе с сыновьями позировала на кровати, которая была застелена постелью в леопардовый принт.

Рианна не из тех, кто активно показывает сыновей публике, поэтому на этих редких фотографиях поклонники звезды наконец-то смогли хорошо рассмотреть, что наследники исполнительницы и ее возлюбленного A$AP Rocky заметно подросли и изменились. Что интересно, поклонники сразу обратили внимание, что мальчики как две капли воды похожи на звездного отца: «На фото точно близнецы A$AP Rocky», «Она родила одинаковых детей дважды», «Такая красивая семья».

Отметим, Рианна - мать двоих детей. В мае 2022 года артистка родила сына Ноа от рэпера A$AP Rocky. Уже в августе следующего года пара стала родителями во второй раз. У влюбленных родился сын Риот.