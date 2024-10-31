Звезда сериала «Дневники вампира» выходит замуж: актриса показала фото с помолвки

Шон Уайт также опубликовал несколько снимков: фотограф даже запечатлел, как Шон, стоя на одном колене, делает предложение возлюбленной и дарит ей кольцо Lorraine Schwartz с бриллиантом в пять каратов.

Предложение руки и сердца было тщательно спланировано. Нина Добрев получила приглашение на закрытый ужин Vogue/CFDA Анны Винтур в Нью-Йорке и в назначенное время отправилась туда. Никакого ужина не было: вместо Анны Винтур актрису там ждал возлюбленный - под цветочной аркой, в зале с розами и свечами.

Как рассказала Добрев в интервью журналу Vogue, она ни о чем не подозревала, поэтому потеряла дар речи, когда поняла, что происходит. Из-за избытка чувств актриса плохо помнит, что именно ей говорил любимый, когда делал предложение, но тем не менее она сразу сказала ему «да».

Сейчас пара занята подготовкой к свадьбе. Когда произойдет событие, влюбленные пока не решили, но оба уже говорили, что хотят завести семью как можно скорее. Нине Добрев 35 лет, Шону Уайту - 38. Они познакомились в конце 2019 года и вскоре начали встречаться. Карантин 2020-го пара проводила уже вместе. Интересно, что, когда они познакомились, оба ничего не знали друг о друге.

Нина Добрев прославилась главной ролью в сериале «Дневники вампира». Шон Уайт - один из самых титулованных сноубордистов мира, единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда. Оба никогда не были женаты. Десять лет назад Добрев встречалась с коллегой по сериалу «Дневники вампира» Йеном Сомерхолдером (сейчас он женат на Никки Рид), после у нее было несколько длительных романов. Последней девушкой Уайта была рок-певица Сара Бартел, с которой он расстался незадолго до начала романа с Добрев.